Блинкен обсудил с кронпринцем Саудовской Аравии противодействие РФ

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бен Салман Аль Сауд принял в Джидде госсекретаря США Энтони Блинкена. Стороны обсудили вопросы вокруг нормализации отношений Эр-Рияда с Израилем и противодействия России и Китаю в регионе, пишет Reuters.

Дипломат прибыл в страну во вторник, 6 июня. Блинкен и кронпринц, де-факто правитель королевства, говорили в течение часа и 40 минут. Они подняли множество тем, включая конфликт в Йемене, беспорядки в Судане и права человека.