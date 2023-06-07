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Блинкен обсудил противодействие России и Китаю с кронпринцем Саудовской Аравии

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бен Салман Аль Сауд принял в Джидде госсекретаря США Энтони Блинкена. Стороны обсудили вопросы вокруг нормализации отношений Эр-Рияда с Израилем и противодействия России и Китаю в регионе, пишет Reuters.

Блинкен обсудил с кронпринцем Саудовской Аравии противодействие РФ
© globallookpress.com

Дипломат прибыл в страну во вторник, 6 июня. Блинкен и кронпринц, де-факто правитель королевства, говорили в течение часа и 40 минут. Они подняли множество тем, включая конфликт в Йемене, беспорядки в Судане и права человека.

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Известно, что Блинкен также планирует посетить Китай в ближайшие недели. Дипломат может провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, поскольку Вашингтон стремится возобновить общение на высоком уровне.

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