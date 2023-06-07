Британия попросит США создать экономический альянс военного типа

Уточняется, что британский политик вылетел в Вашингтон с двухдневным визитом, чтобы провести переговоры с американским лидером в Белом доме и встретиться с политиками и лидерами бизнеса. В статье сказано, что Сунак хотел предложить создать союз для противостояния угрозам со стороны Китая и России.