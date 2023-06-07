Британия попросит США создать экономический альянс военного типа
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак попросит президента США Джо Байдена создать экономический альянс военного типа, передает Daily Mail.
Уточняется, что британский политик вылетел в Вашингтон с двухдневным визитом, чтобы провести переговоры с американским лидером в Белом доме и встретиться с политиками и лидерами бизнеса. В статье сказано, что Сунак хотел предложить создать союз для противостояния угрозам со стороны Китая и России.
«Великобритания и США всегда работали в тесном контакте, чтобы защитить наших людей и поддерживать наш образ жизни. Поскольку вызовы и угрозы, с которыми мы сталкиваемся, меняются, поэтому нам необходимо создать альянс, который также защитит наши экономики», — объяснил премьер.
По данным издания, Байден предложит на переговорах новые торговые уступки, чтобы помочь автомобильной промышленности Великобритании. Отмечается, что британские производители столкнулись с давлением со стороны американских зеленых субсидий.
Ранее сообщалась о планах Сунака обсудить с Байденом кандидатуры на пост главы НАТО. В частности, премьер попытается убедить президента США поддержать кандидатуру министра обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса на пост генсека альянса.