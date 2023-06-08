Сноуден заявил, что не нанес ущерба США и Британии

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что не сожалеет о поступках прошлого. Об этом сообщает РИА Новости. По его словам, его действия не нанесли урона потенциалу США и Британии.
"Дестабилизация? Конечно, это правдоподобно. Но трудно утверждать об "уроне", если, несмотря на 10 лет истерики, небо так и не упало", - сказал Сноуден.
Ранее Сноуден сообщил, что изначально не планировал оставаться в России, однако это все же произошло из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны других стран.
По словам Сноудена, в период 40-дневного пребывания в транзитной зоне аэропорта Шереметьево он вел переговоры со многими странами. Некоторых из государств, пояснил он, побоялись реакции США, другие не могли гарантировать ему безопасность. Остаться в России бывший американский спецагент, как рассказал он сам, решил "из-за отсутствия других вариантов".