Во Франции пожаловались на последствия запрета полетов над Россией

«Господин Эрик Сьотти обращает внимание господина министра-делегата [по вопросам транспорта Клемана Бона] при министре экологических преобразований и развития территорий [Кристофе Бешю], отвечающего за транспорт, на низкий уровень китайского туризма во Франции из-за медленного возобновления авиасообщения с этой страной после открытия ее границ в начале 2023 года. Действительно, количество рейсов между Францией и Китаем остается значительно ниже уровня лета 2019 года (32 рейса в неделю для Air France и 63 для китайских компаний), что само по себе ниже целевого показателя соглашения 1966 года, измененного в 2017 году, которое разрешает 126 рейсов в неделю», — напомнил он.