Япония выразила обеспокоенность подрывом дамбы Каховской ГЭС

"Мы в курсе сообщений о подрыве дамбы Каховской ГЭС. Мы также в курсе, что это привело к эвакуации жителей многих населенных пунктов. Мы выражаем обеспокоенность в связи с ситуацией с подрывом дамбы и вновь выражаем сочувствие и солидарность с жителями Украины", - заявил он на просьбу прокомментировать ситуацию вокруг Каховской ГЭС.