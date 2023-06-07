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Конгрессвумен Грин обвинила Вашингтон в тупости из-за поддержки Украины

Поддержка киевского режима свидетельствует о "тупости" Вашингтона. Об этом в Twitter (заблокирован в РФ) написала член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин.

Конгрессвумен Грин обвинила Вашингтон в тупости из-за поддержки Украины
© POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Конгрессвумен заявила, что не станет голосовать за спонсирование Украины и будет "биться против нее". По ее словам, политики в США бьют в барабаны войны и требуют от американцев платить за это. "Вашингтон так туп, позволяя себе подобные вещи", - цитирует РИА Новости Грин.

Республиканка Марджори Тейлор Грин не раз уже выступала против поддержки Киева. Она также подчеркивала, что США должны добиваться мира на Украине, а не финансировать "прокси-войну" с Россией.

Грин также заявляла, что намерена внести законопроект об импичменте президенту страны Джо Байдену, который, по ее словам, работает над "систематическим разрушением США".

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