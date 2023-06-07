Индонезия выразила надежду на развитие отношений с РФ

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто на встрече с послом России в Джакарте Людмилой Воробьевой выразил надежду на развитие отношений между двумя странами. Кадры со встречи он выложил на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

"Принял посла России в Индонезии Людмилу Воробьеву. На встрече мы обсудили сотрудничество между двумя странами", - написал он, отметив, что были затронуты, в частности, вопросы, связанные с обороной и укреплением технического оснащения индонезийской армии.

"Надеемся, что отношения между двумя странами, которые существуют уже долгое время, будут хорошо развиваться", - добавил он. Министр также высказал настрой индонезийской стороны содействовать решению кризиса на Украине, но не привел подробностей беседы на этот счет.

Глава Минобороны Индонезии 3 июня предложил план мирного урегулирования конфликта на Украине, который включает, в частности, прекращение огня, создание демилитаризованной зоны и размещение миротворцев ООН. Инициатива была представлена во время его выступления на конференции по безопасности "Шангри-Ла диалог" в Сингапуре.