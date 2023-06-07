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В штабе Байдена назвали «безрассудным» решение YouTube по контенту о выборах в США

Решение видеохостинга YouTube о прекращении модерации ложных сообщений о фальсификациях на предыдущих выборах президента Соединенных Штатов является безрассудным, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя избирательного штаба главы государства Джо Байдена Кевина Муноза.

В штабе Байдена назвали «безрассудным» решение YouTube по контенту о выборах в США
© ТАСС

По его словам, данный шаг может привести к потенциальному насилию, а также спровоцирует упадок демократии. Он призвал пересмотреть эту политику.

Ранее видеохостинг выступил с заявлением о том, что перестал удалять информацию, которая может содержать фейковые сведения о президентских выборах прошлых лет. Решение принято в связи с предстоящей предвыборной компанией в США. Руководство YouTube решило провести переоценку своих действий.

Предстоящие выборы главы государства состоятся в ноябре 2024 года. Байден сообщил, что будет добиваться переизбрания.

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