В штабе Байдена назвали «безрассудным» решение YouTube по контенту о выборах в США

Решение видеохостинга YouTube о прекращении модерации ложных сообщений о фальсификациях на предыдущих выборах президента Соединенных Штатов является безрассудным, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя избирательного штаба главы государства Джо Байдена Кевина Муноза.

По его словам, данный шаг может привести к потенциальному насилию, а также спровоцирует упадок демократии. Он призвал пересмотреть эту политику.

Ранее видеохостинг выступил с заявлением о том, что перестал удалять информацию, которая может содержать фейковые сведения о президентских выборах прошлых лет. Решение принято в связи с предстоящей предвыборной компанией в США. Руководство YouTube решило провести переоценку своих действий.