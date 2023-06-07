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Fox News: экс-губернатор Нью-Джерси Кристи объявил решил участвовать в президентской гонке

Бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи принял решение участвовать в выборах президента США в 2024 году от Республиканской партии. Об этом сообщает Fox News.

Экс-губернатор Нью-Джерси объявил решил участвовать в президентской гонке
© Charles Krupa/AP Photo

Уточняется, что политик объявил о своей кандидатуре во вторник, 6 июня, в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Нью-Хэмпшир.

"Я не могу гарантировать успех в том, что я собираюсь сделать. Но я гарантирую вам, что в конце концов у вас не останется сомнений в том, кто я такой, чего я стою и заслуживаю ли я этого", — сказал Кристи в своей речи.

Ранее агентство Reuters сообщало, что бывший вице-президент США Майк Пенс подал документы для участия в президентских выборах. До этого издание The Hill писало, что американские избиратели в целом негативно оценивают возможное повторение дуэли между действующим президентом США Джо Байденом и его предшественником Дональдом Трампом на выборах 2024 года.

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