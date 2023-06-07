На Украине предупредили о риске превращения полей в пустыни из-за разрушения ГЭС

Уже в следующем году сельскохозяйственные поля на юге Украины могут превратиться в пустыни. Об этом предупредило Министерство аграрной политики и продовольствия (Минагрополитики) Украины.

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В ведомстве указали, что такая ситуация может сложиться из-за исчезновения Каховского водохранилища после разрушения Каховской ГЭС. Там пояснили, что теперь без источника воды остались от 30 до 94 процентов оросительных систем на подконтрольных Киеву территориях Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей.

Кроме того, под удар попала и отрасль рыбного хозяйства — уже фиксируется гибель мальков и взрослых особей. В Минагрополитики пояснили, что только что закончился нерест, а в результате падения уровня воды в водохранилище оплодотворенная икра высохнет.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. И украинские, и российские официальные лица говорят, что станция не подлежит восстановлению.