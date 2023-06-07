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Жители левого берега Днепра рассказали о затоплении территорий

Очевидцы, а также родственники жителей левобережной части Херсонской области рассказали о последствиях затопления населенных пунктов после разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом они сообщили в разговоре с РБК.

Жители левого берега Днепра рассказали о затоплении территорий
©  Alina Smutko / Reuters

По словам собеседника издания Романа, в селе Казачьи Лагеря под воду ушла турбаза. Он также отметил, что у его матери затопило гараж. «Желающие из села эвакуируются, мама не хочет, говорит, обстрелы пережила, а воду уж переживет тем более. Сейчас вода там, где на фото заканчивается бетон на дороге», — поделился он. Кроме того, по словам очевидцев, в Голой Пристани вода уже есть во дворах ближайших к реке улиц, затоплен парк.

Житель Новой Каховки заявил, что ранее объявленную властями города эвакуацию трудно «словить». Он уточнил, что звонил по номеру, указанному в официальных соцсетях администрации. По словам мужчины, там обещали, что автобусы должны подъехать. Жители час ждали на указанном месте, однако автобус так и не приехал, добавил очевидец.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. И украинские, и российские официальные лица говорят, что станция не подлежит восстановлению.

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