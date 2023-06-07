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Представитель ЕС попал в неловкую ситуацию из-за обвинений в адрес Путина

Пользователи Twitter возмутились обвинениями официального представителя внешнеполитической службы Европейского союза Петера Стано в адрес президента России Владимира Путина, который возложил вину за обстрел Каховской ГЭС на Москву, сообщает РИА Новости.

Представитель ЕС попал в неловкую ситуацию из-за обвинений в адрес Путина
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По словам политика, российский лидер «без колебаний использует голод и энергию в качестве оружия». Он также осудил подрыв гидроэлектростанции.

Один из комментаторов указал, что заявлять подобное без доказательств нельзя.

Другой комментатор указал, что это высказывание сделано «в духе истории с Северным потоком».

Пользователи соцсети считают, что в этом виноваты украинские нацисты. Отмечается, что заявление Стано сделано при отсутствии доказательств.

В ночь на 6 июня обстрелы со стороны украинских Вооруженных сил привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Как сообщил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу, Киев подорвал станцию, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции.

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