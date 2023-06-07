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Патрушев: США ведут необъявленную войну против России и Беларуси

Ситуация на Украине делает углубление российско-белорусского взаимодействия в оборонной сфере жизненно необходимым. Об этом в Минске во время российско-белорусских консультаций по безопасности заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. По его словам, против России и Беларуси США ведут необъявленную войну с целью уничтожить национальное самосознание и народы наших стран.

Патрушев: США ведут необъявленную войну против России и Беларуси
© Российская Газета

Как заметил Патрушев, сегодня западные политики говорят об этом открыто и указывают в своих документах.

"Им не нужна сильная Россия, они хотят либо расчленить, либо ликвидировать ее, чтобы хозяйничать на евразийской территории, выкачивая ресурсы", - подчеркнул секретарь СБ РФ.

По его данным, для решения этой задачи американцы и англичане привлекают возможности НАТО и ЕС, используют украинских неонацистов и НПО, а также подконтрольное им киевское правительство.

Также, как отметил Патрушев, для достижения поставленной Вашингтоном задачи по ослаблению России и Беларуси неонацистский киевский режим применяет откровенно террористические методы ведения боевых действий.

"На социальных объектах и промышленных предприятиях повышенной опасности располагаются средства поражения и склады с боеприпасами, не прекращаются обстрелы жилых кварталов в российских регионах, участились теракты и диверсии на территории России, в результате которых гибнут мирные жители", - констатировал секретарь СБ РФ.

По его данным, на территории Беларуси также предпринимаются попытки терактов на объектах энергетической, железнодорожной и военной инфраструктуры.

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