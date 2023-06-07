Китай встревожен ситуацией вокруг Каховской ГЭС

Китай глубоко встревожен ситуацией вокруг Каховской ГЭС и ее экологическими последствиями. Об этом заявил во вторник на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель КНР при всемирной организации Чжан Цзюнь.

"Мы выражаем глубокую обеспокоенность разрушением плотины Каховской ГЭС. Мы глубоко встревожены гуманитарными, экономическими и экологическими последствиями", - указал китайский дипломат. По его словам, Китай "призывает все стороны конфликта придерживаться международного гуманитарного права и прилагать все усилия для защиты мирного населения и гражданской инфраструктуры".

"Каховское водохранилище является значительным источником воды для охлаждения Запорожской АЭС, - сказал он. - Вода в водохранилище продолжает убывать и в будущем может сложиться ситуация, когда продолжать прокачивать воду для АЭС будет невозможно. Китай вновь указывает на то, что в случае ядерной катастрофы никто не сможет быть в безопасности. Мы призываем к максимальной сдержанности, а также воздерживаться от слов и действий, которые могут привести к эскалации конфронтации".