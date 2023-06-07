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Постпред КНР при ООН заявил, что Китай встревожен ситуацией вокруг Каховской ГЭС

Китай глубоко встревожен ситуацией вокруг Каховской ГЭС и ее экологическими последствиями. Об этом заявил во вторник на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель КНР при всемирной организации Чжан Цзюнь.

Китай встревожен ситуацией вокруг Каховской ГЭС
© ТАСС

"Мы выражаем глубокую обеспокоенность разрушением плотины Каховской ГЭС. Мы глубоко встревожены гуманитарными, экономическими и экологическими последствиями", - указал китайский дипломат. По его словам, Китай "призывает все стороны конфликта придерживаться международного гуманитарного права и прилагать все усилия для защиты мирного населения и гражданской инфраструктуры".

Он отметил, что Пекин призывает не допустить ядерной катастрофы в связи с появившейся угрозой безопасности работы Запорожской АЭС из-за разрушения дамбы Каховской ГЭС и вызванного им обмеления Каховского водохранилища.

"Каховское водохранилище является значительным источником воды для охлаждения Запорожской АЭС, - сказал он. - Вода в водохранилище продолжает убывать и в будущем может сложиться ситуация, когда продолжать прокачивать воду для АЭС будет невозможно. Китай вновь указывает на то, что в случае ядерной катастрофы никто не сможет быть в безопасности. Мы призываем к максимальной сдержанности, а также воздерживаться от слов и действий, которые могут привести к эскалации конфронтации".

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