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Зеленский передумал выступать на заседании Совбеза ООН по подрыву Каховской ГЭС

Украина отозвала своё предложение Совету безопасности ООН, в котором просила дать слово президенту Владимиру Зеленскому на заседании Совбеза организации по подрыву Каховской ГЭС. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники.

Зеленский передумал выступать на заседании Совбеза ООН по подрыву Каховской ГЭС
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«Украина отозвала свой запрос», – рассказал источник.

Кроме того, эту же информацию подтвердил ещё один источник издания. Причины такого решения не уточняются.

Изначально Украина запросила у Совбеза ООН разрешение дать слово Зеленскому по видеосвязи. Отмечается, что российская сторона неоднократно выражала из-за этого недовольство, так как по правилам проведения заседаний Совбеза все выступающие должны лично присутствовать в зале.

В ночь на 6 июня плотина Каховской ГЭС на Днепре была разрушена, из-за чего окружающая местность подверглась затоплению.

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