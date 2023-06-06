Зеленский передумал выступать на заседании Совбеза ООН по подрыву Каховской ГЭС

Украина отозвала своё предложение Совету безопасности ООН, в котором просила дать слово президенту Владимиру Зеленскому на заседании Совбеза организации по подрыву Каховской ГЭС. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники.

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«Украина отозвала свой запрос», – рассказал источник.

Кроме того, эту же информацию подтвердил ещё один источник издания. Причины такого решения не уточняются.

Изначально Украина запросила у Совбеза ООН разрешение дать слово Зеленскому по видеосвязи. Отмечается, что российская сторона неоднократно выражала из-за этого недовольство, так как по правилам проведения заседаний Совбеза все выступающие должны лично присутствовать в зале.