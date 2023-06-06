Зеленский передумал выступать на заседании Совбеза ООН по подрыву Каховской ГЭС
Украина отозвала своё предложение Совету безопасности ООН, в котором просила дать слово президенту Владимиру Зеленскому на заседании Совбеза организации по подрыву Каховской ГЭС. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники.
«Украина отозвала свой запрос», – рассказал источник.
Кроме того, эту же информацию подтвердил ещё один источник издания. Причины такого решения не уточняются.
Изначально Украина запросила у Совбеза ООН разрешение дать слово Зеленскому по видеосвязи. Отмечается, что российская сторона неоднократно выражала из-за этого недовольство, так как по правилам проведения заседаний Совбеза все выступающие должны лично присутствовать в зале.
В ночь на 6 июня плотина Каховской ГЭС на Днепре была разрушена, из-за чего окружающая местность подверглась затоплению.