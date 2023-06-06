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В Белом доме сообщили о погибших при разрушении Каховской ГЭС

США обладают информацией о погибших в результате разрушения Каховской ГЭС. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости.

В Белом доме сообщили о погибших при разрушении Каховской ГЭС
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При этом чиновник отметил, что руководствуется «предварительными сообщениями» и не может назвать точное число. Он добавил, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией и будет собирать всю информацию о ЧП.

Российская сторона о погибших не сообщала.

Ранее назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Проскудин заявил, что на текущий момент известно про 1335 домов, затопленных на правом берегу Днепра.

В Белом доме отреагировали на разрушение Каховской ГЭС

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. И украинские, и российские официальные лица говорят, что станция не подлежит восстановлению.

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