В Белом доме сообщили о погибших при разрушении Каховской ГЭС
США обладают информацией о погибших в результате разрушения Каховской ГЭС. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости.
При этом чиновник отметил, что руководствуется «предварительными сообщениями» и не может назвать точное число. Он добавил, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией и будет собирать всю информацию о ЧП.
Российская сторона о погибших не сообщала.
Ранее назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Проскудин заявил, что на текущий момент известно про 1335 домов, затопленных на правом берегу Днепра.
Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. И украинские, и российские официальные лица говорят, что станция не подлежит восстановлению.