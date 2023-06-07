Байдена проинформировали о ситуации вокруг атакованной Каховской ГЭС

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что американская администрация сейчас не может сказать с уверенностью, кто несет ответственность за подрыв Каховской ГЭС, передает ТАСС. По его словам, Вашингтон в настоящее время оценивает имеющуюся информацию. Представитель Белого дома добавил, что администрация Байдена работает в тесном сотрудничестве с украинцами по этому вопросу.

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Мы видели сообщения о том, что Россия несет ответственность за подрыв плотины. <...> Мы делаем все возможное, чтобы оценить эти сообщения. И мы взаимодействуем с украинцами, чтобы собрать больше информации. Сейчас мы не можем с уверенностью сказать, что произошло, — сказал Кирби.

На все вопросы журналистов о причастности России к произошедшему Кирби подчеркнул, что для подобного заключения не хватает данных. Он подчеркнул, что последствия для жителей региона будут значительными.