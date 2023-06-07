В Британии высказались об ответственных за разрушение Каховской ГЭС

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон не может возложить ответственность на Москву за разрушение плотины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Соответствующе заявление он сделал во время визита в США, сообщает Reuters.

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Он заявил, что пока не готов сделать заявление о том, кто виновен в произошедшем.

«Вы знаете, наши службы безопасности и военные работают над этим», — сказал Сунак.