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В Британии высказались об ответственных за разрушение Каховской ГЭС

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон не может возложить ответственность на Москву за разрушение плотины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Соответствующе заявление он сделал во время визита в США, сообщает Reuters.

В Британии высказались об ответственных за разрушение Каховской ГЭС
© Lenta.ru

Он заявил, что пока не готов сделать заявление о том, кто виновен в произошедшем.

«Вы знаете, наши службы безопасности и военные работают над этим», — сказал Сунак.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. И украинские, и российские официальные лица говорят, что станция не подлежит восстановлению.

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