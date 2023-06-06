Киев планировал атаку на «Северных потоках» во время учений НАТО

Киев планировал устроить атаку на «Северных потоках» еще в июне 2022 года во время учений НАТО BALTOPS. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на утечку документов.

По данным издания, подробности плана собрала европейская разведывательная служба. При этом она также передала их ЦРУ. Более того предположительно донесения на платформе Discord распространил бывший американский военный Джек Тейшейра, газета получила их копию от одного из его друзей.

Согласно разведданным, украинцы намеревались атаковать «Северные потоки» во время военно-морских учений НАТО BALTOPS, которые проходили с 5 по 17 июня 2022 года, используя команду водолазов из шести человек. Однако в итоге операция была приостановлена по неизвестным причинам.

При этом, по словам сотрудников правоохранительных органов Германии, которые расследовали взрывы на газопроводах, заявили, что некоторые их детали имеют «поразительное сходство с тем, что, по словам европейской разведывательной службы, планировал Киев». Кроме того официальные лица во многих странах подтвердили, что в сводке разведки, размещенной на Discord, «точно изложено то, что служба сообщала ЦРУ» о планах Украины по подрыву «Северных потоков».

Киев, Белый дом и ЦРУ отказались отвечать на вопросы WP по данному поводу.