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Зеленский утверждает, что Киев обратится в МУС по поводу ситуации вокруг Каховской ГЭС

Украина намерена подать иск в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге против России в связи с разрушением Каховской ГЭС. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве.

Зеленский заявил о планах обратиться в МУС из-за ситуации вокруг Каховской ГЭС
© globallookpress.com

"Мы будем обращаться к представителям Международного уголовного суда", - сказал он.

По словам Зеленского, ситуацию вокруг ГЭС в Киеве расценивают как экоцид.

В ночь на вторник Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате этого произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень уже достиг 12 метров. Сейчас в зоне подтопления 14 населенных пунктов, всего могут быть подтоплены около 80. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуируют, при этом власти заявили, что масштабная эвакуация не потребуется. Разрушение ГЭС нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельхозполя вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала.

Еще один город затопило из-за прорыва плотины на Каховской ГЭС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал удар по Каховской ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины. Он добавил, что всю ответственность за последствия должен нести киевский режим.

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