В Белом доме отреагировали на разрушение Каховской ГЭС

Белый дом очень обеспокоен сообщениями о разрушении Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) и затоплением территории, администрация президента США Джо Байдена пытается выяснить причины и вероятные последствия инцидента. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters.

«Представитель администрации Байдена сообщил во вторник, что США "очень обеспокоены" после того, как подконтрольную России дамбу прорвало, (…) и пытается выяснить потенциальное воздействие», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Новокаховском городском округе после подрыва плотины на Каховской ГЭС полностью затопило три населенных пункта. Глава городской администрации Владимир Леонтьев оценил масштабы произошедшего как катастрофичные.