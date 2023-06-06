Избивший племянника жены Макрона арестован на протесте в Париже

22-летний молодой человек по именно Адриен Ф., которого 5 июня судили за нападения на внучатого племянника первой леди Франции Бриджит Макрон Жана-Батиста Тронье, вновь арестован полицией, передает BFMTV. По информации телеканала, мужчину задержали в Париже перед началом демонстрации против пенсионной реформы.

Как отмечается, Адриен был помещен под стражу полицией за «участие в группе, сформированной для подготовки насилия» в рамках протестной акции. BFMTV указывает, что 5 июня он не был признан виновным в избиении Тронье судом Амьена.

При этом двое других подсудимых были приговорены к тюремному заключению на 30 месяцев, включая 15 месяцев условно, для Йохана Лероя — основного участника атаки на племянника первой леди Франции — и 24 месяца, включая 12 месяцев условно, для Флориана С.