Премьер Грузии объяснил отсутствие рукопожатия с Зеленским

«Тут все очень просто. Когда смотрю на вас, журналистов, и то, что происходит в СМИ и в деградированной оппозиции, мне смешно. Не было ничего особенного. Там находились лидеры 45 стран, и, может, пять-шесть, возможно максимум 10, увиделись с Зеленским. Не было никакой очереди для пожатия руки Зеленскому», — пояснил премьер.