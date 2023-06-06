Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

ЕС внес изменение в антироссийские санкции

В документе, который регламентирует санкционный режим, была отдельно прописана возможность внесения в черные списки членов семей российских бизнесменов. Соответствующие корректировки были внесены Советом Евросоюза, передает РИА Новости.

Возбуждено дело о теракте: что известно о последствиях разрушения Каховской ГЭС

Следственный комитет России возбудил дело о теракте по факту разрушения плотины Каховской ГЭС, а также затопления территорий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Как отмечается в заявлении СК, в результате атак ВСУ произошло разрушение гидроэлектростанции, которое, в свою очередь, повлекло за собой затопление ряда населенных пунктов Херсонской области.

Одна из стран ЕС ввозит в Россию меха вопреки санкциям

В настоящее время финские компании активно ввозят на территорию РФ норковые шкурки. Их объем превышает значение, которое наблюдалось до февраля прошлого года. Об этом сообщила финская Yle, передает агентство «Прайм». Издание не уточнило, о каком экспортере меха идет речь.

Первый полет SSJ-NEW пройдет с российско-французскими двигателями

В ближайшее время самолет Sukhoi Superjet New (SSJ-NEW) совершит первый полет на франко-российских двигателях SaM146. Представители компании «Ростех» объяснили это ускорением программы испытаний. Об этом пишет «Коммерсантъ». Как сообщил первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков, специалисты предприятий проделали большую работу по импортозамещению всех иностранных систем авиалайнера на российские. В частности, машина получила отечественную систему управления, авионику, шасси, гидросистему, систему кондиционирования воздуха и другие компоненты.

Ряд лекарств попадет под запрет для употребления водителями

123rf.com

Ассоциация юристов России предлагает наказывать автомобилистов за вождение автомобиля после приема лекарств, ухудшающих внимание и реакцию, сообщил РИА Новости председатель правления организации Владимир Груздев.

Соответствующие поправки в КоАП уже одобрены правительственной комиссией. Таким образом, прием определенных препаратов приравняют к употреблению алкоголя и наркотиков. Это поможет устранить существующий пробел в законодательстве и сделает наказуемым так называемое «лекарственное опьянение».

«Джеймс Уэбб» обнаружил сложную органику в молодой Вселенной

Телескоп «Джеймс Уэбб» зафиксировал свидетельства существования сложных органических молекул, похожих на дым или смог, в галактике, которая сформировалась, когда возраст Вселенной составлял всего 10% от нынешнего. Об этом пишет space.com. Обнаружены не простые молекулы типа воды или углекислого газа, а сложные соединения из сотен и тысяч атомов. Аналогичные молекулы на основе углерода встречаются в нефтяных и угольных месторождениях на Земле, а также в смоге.

В Ozon сообщили о скором выходе на рынки еще двух стран

Компания Ozon планирует уже осенью этого года выйти на рынок Армении. Маркетплейс откроет продажи, ориентированные на местных жителей, сообщил глава компании Сергей Гончаров. Об этом пишет ТАСС.

Киев обязал монахов УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру за три дня

Специальная комиссия Министерства культуры Украины завершила работу в Киево-Печерской лавре и обязала монахов Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть монастырь в течение трех дней. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский министр культуры Александр Ткаченко. Члены комиссии проверили и отнесли к собственности государства 79 объектов.

Ради МОК IBA не продлила контракт с «Газпромом»

Международная ассоциация бокса (IBA) отказалась продлевать контракт с «Газпромом» ради восстановления членства в МОК. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Рейтер. В отчете для МОК IBA заявила, что выполнила все критерии реформы для восстановления организации. В частности, федерация улучшила свою работу в сфере финансов, управления и спортивной честности, погасила задолженности. Также отмечается, что организация отказалась продлевать контракт с «Газпромом».

Little Big не смогли запретить PepsiCo использовать название группы