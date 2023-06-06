СМИ: ВСУ еще в 2022 году обсуждали атаку на Каховскую ГЭС

Американская газета The Washington Post в декабре 2022 года рассказала о планах ВСУ атаковать Каховскую ГЭС, чтобы поднять уровень воды в Днепре. Об этом сообщает РИА Новости.

В статье, на которую ссылается агентство, приводились заявления генерал-майора ВСУ Андрея Ковальчука. Он заявил, что украинские военные провели испытательный удар из системы залпового огня HIMARS по одному из шлюзов плотины, проделав три отверстия в металле.

ВСУ хотели проверить, поднимется ли вода Днепра достаточно высоко, чтобы препятствовать российским переправам и в то же время не затопить деревни. Ковальчук утверждал, что испытание прошло успешно, но такой шаг остается крайней мерой.

В ночь на 6 июня появились новости о подрыве украинскими силами плотины Каховской ГЭС на Днепре. Глава Новой Каховки (неподалеку от нее расположена станция) Владимир Леонтьев заявил, что подрыва не было, но многочисленные удары привели к разрушению задвижек, в итоге вода начала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению.

Позже Леонтьев сообщил, что Новая Каховка оказалась затоплена. Днем 6 июня ГЭС продолжала разрушаться.