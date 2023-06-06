В Болгарии избрали нового премьер-министра

Сообщается, что за него проголосовали 132 депутата, против Денкова выступили 69, воздержавшихся не было.

Ранее сообщалось, что победители парламентских выборов в Болгарии, партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) и Союза демократических сил (СДС), получили право на создание нового правительства. Болгарский президент Румен Радев передал соответствующий мандат претенденту от коалиции ГЕРБ-СДС. Отмечалось. что мандат официально получила кандидат в премьер-министры от блока, еврокомиссар по вопросам инноваций и делам молодежи Мария Габриэль.