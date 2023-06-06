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Глава Пентагона рассказал о победе над нацизмом без упоминаний СССР

Американский министр обороны Ллойд Остин не упомянул СССР в своем выступлении, посвященном Второй мировой войне и победе над нацизмом. Внимание на это обратило РИА Новости.

Глава Пентагона рассказал о победе над нацизмом без упоминаний СССР
© globallookpress.com

Остин произнес речь 6 июня, в годовщину высадки союзников в Нормандии. Он приветствовал ветеранов Второй мировой войны и подчеркнул, что они спасли мир.

Глава Пентагона заявил, что 79 лет назад Франция и значительная часть Европы были «под нацистским сапогом», но молодые люди из США, Британии, Австралии, Канады, Франции и других стран объединились, чтобы спасти человечество. Роль СССР министр не упомянул.

При этом Остин упомянул украинский кризис, пообещав «стоять с Украиной до конца столько, сколько потребуется».

Ранее Белый дом публиковал сообщения в честь 8 мая, Дня Победы в Европе, в которых подчеркивалось, что «Америка и Великобритания одержали победу над нацистами».

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