Глава Пентагона рассказал о победе над нацизмом без упоминаний СССР

Американский министр обороны Ллойд Остин не упомянул СССР в своем выступлении, посвященном Второй мировой войне и победе над нацизмом. Внимание на это обратило РИА Новости.

Остин произнес речь 6 июня, в годовщину высадки союзников в Нормандии. Он приветствовал ветеранов Второй мировой войны и подчеркнул, что они спасли мир.

Глава Пентагона заявил, что 79 лет назад Франция и значительная часть Европы были «под нацистским сапогом», но молодые люди из США, Британии, Австралии, Канады, Франции и других стран объединились, чтобы спасти человечество. Роль СССР министр не упомянул.

При этом Остин упомянул украинский кризис, пообещав «стоять с Украиной до конца столько, сколько потребуется».