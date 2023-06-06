Украинская сторона заявила об угрозе подмыва Каховской ГЭС

Председатель проукраинской Херсонской областной администрации Александр Прокудин заявил, что есть угроза подмыва гидроэлектростанции, - если это произойдет, то уровень воды поднимется до критического. Слова чиновника приводит украинское издание УНИАН.

"Есть угроза подмыва гидростанции. Если это произойдет, то будет разрушена дамба и около часа мы можем увидеть в Херсоне еще плюс три метра. И это уже будет критический уровень", - сказал Прокудин.

В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, начало затапливать водой. Россия и Украина обвинили друг друга в разрушении плотины. Существует также версия о том, что авария произошла из-за "старых повреждений". Компания "Укргидроэнерго" заявила, что станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.