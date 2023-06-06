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Зеленский опубликовал фото заседания СНБО с Залужным

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию с заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором присутствует главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный, который ранее предположительно получил тяжелое ранение. Об этом сообщает РИА Новости.

Зеленский опубликовал фото заседания СНБО с Залужным
© Телеграм-канал Владимира Зеленского

Ранее Зеленский созвал СНБО созвал для обсуждения последствий прорыва Каховской ГЭС. Он также попытался найти виновных в произошедшем.

Затем, по итогам заседания, Министерство иностранных дел (МИД) Украины призвало срочно созвать Совет Безопасности ООН из-за прорыва дамбы.

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