Зеленский опубликовал фото заседания СНБО с Залужным

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию с заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором присутствует главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный, который ранее предположительно получил тяжелое ранение. Об этом сообщает РИА Новости.

© Телеграм-канал Владимира Зеленского

Ранее Зеленский созвал СНБО созвал для обсуждения последствий прорыва Каховской ГЭС. Он также попытался найти виновных в произошедшем.