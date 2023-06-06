$81.33+0.4587.03-0.07

СМИ: в квартире в пригороде Белграда обнаружили мертвыми троих россиян

В пригороде Белграда в своей квартире обнаружена мертвой семья граждан России - муж, жена и девятилетний ребенок. Об этом сообщила во вторник газета Kurir.

В квартире в пригороде Белграда обнаружили мертвыми троих россиян
© РИА Новости

По ее данным, полицию вызвали на место происшествия соседи, которые услышали крики в квартире россиян. Прибывшие на место полицейские взломали дверь и обнаружили внутри три трупа. По предварительным данным, мужчина мог убить жену и сына, а затем покончил с собой.

Изданию удалось выяснить, что семья переехала в Сербию в прошлом году. Два месяца назад они приобрели в собственность квартиру в белградском пригороде Панчево. Мужчина был по профессии хирургом, женщина - врачом-педиатром.

Полиция начала расследование происшествия.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий