Доктор политических наук, полковник оперативного резерва Вооруженных сил Франции Каролин Галактерос назвала Украину «марионеткой Запада», не имеющей для НАТО ценности. Об этом сообщает Le Dialogue.

По мнению политолога, поддержка Киева становится все менее выгодной для стран Евросоюза из-за нарастания внутренних проблем.

«Европа дорого заплатила за стабилизацию Югославии, но не получила от этого никакой выгоды, так будет и в случае с Украиной. […] Украина больше не имеет ни экономической, ни политической ценности», - заявила Галактерос.

Она считает, что, несмотря на громкие обвинения в адрес России и увеличение военной помощи Украине, страны ЕС не в состоянии оказать ощутимое влияние на исход конфликта.

«Это стратегическое ничтожество Европы, которое сейчас раскрывается», - подчеркнула политолог.

Галактерос убеждена, что Запад еще долгое время будет вмешиваться в конфликт, но Россия выйдет из него победительницей, поскольку у нее больше ресурсов и мобилизационных возможностей.

«Украина - марионетка Запада и НАТО. <…> Добиться какой-то стабилизации будет крайне сложно, потому что больше нет ни взаимного уважения [между Россией и Западом], ни доверия, ничего не осталось», - заключила она.

Ранее источники Politico среди американских чиновников заявили, что США готовятся к превращению украинского кризиса в замороженный конфликт, который продлится много лет или даже десятилетий по примеру конфликта КНДР и Южной Кореи.