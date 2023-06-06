В офисе президента Украины допускают риск утечки 300 тонн машинного масла в Днепр

Не менее 150 тонн машинного масла, предположительно, попало в Днепр из-за ЧП на Каховской гидроэлектростанции, утверждают в офисе президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

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Не исключается, что существует риск утечки еще 300 тонн топлива в акваторию.

"Членов СНБО проинформировали, что в Днепр попало не менее 150 тонн машинного масла, есть риск дальнейшей утечки еще более 300 тонн", - следует из комментария офиса Зеленского.

Другие подробности по обстановке в регионе и последствия ЧС на Каховской ГЭС не называются.

В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, начало затапливать водой.

Россия и Украина обвиняют друг друга в разрушении плотины. Существует также версия о том, что авария произошла из-за "старых повреждений". Компания "Укргидроэнерго" заявила, что станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.