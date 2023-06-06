«Росэнергоатом»: воду в бассейнах Запорожской АЭС не используют для охлаждения реакторов

Советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа заявил, что ядерные реакторы Запорожской атомной электростанции не охлаждаются водой из бассейнов станции, поскольку не связаны с Каховским водохранилищем. Об этом Карчаа сообщил в эфире Первого канала.

"Часто люди пытаются связывать бассейны выдержки отработавшего ядерного топлива с охлаждением ядерного реактора. Вода, находящаяся в этих бассейнах, не используется для охлаждения ядерного реактора", - сказал он.

Карчаа пояснил, что эта вода - это часть замкнутого круга, она является лишь частью системы охлаждения.

"Никакой связи с Каховским водохранилищем у этих бассейнов нет", — заключил он.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявлял, что на настоящий момент уровень воды в резервуаре, который предназначен для охлаждения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), значительно упал на фоне разрушений на плотине Каховской ГЭС. При этом Гросси уточнил, что в случае продолжительного отсутствия воды для охлаждения на атомной электростанции может нарушиться работа генераторов.