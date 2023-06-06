Киев обязал монахов УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру за три дня
Специальная комиссия Министерства культуры Украины завершила работу в Киево-Печерской лавре и обязала монахов Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть монастырь в течение трех дней. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский министр культуры Александр Ткаченко.
Члены комиссии проверили и отнесли к собственности государства 79 объектов.
Также они обвинили УПЦ в самовольной «перестройке, достройке, перепланировке памятников культурного наследия и строительстве новостроек на территории заповедника».
Если УПЦ откажется покидать Лавру, этот вопрос рассмотрит суд, подчеркнул министр. По его словам, 6 июня представители монастыря отказались принять акт приема-передачи государственного имущества.