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Киев обязал монахов УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру за три дня

Специальная комиссия Министерства культуры Украины завершила работу в Киево-Печерской лавре и обязала монахов Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть монастырь в течение трех дней. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский министр культуры Александр Ткаченко.

Члены комиссии проверили и отнесли к собственности государства 79 объектов.

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Также они обвинили УПЦ в самовольной «перестройке, достройке, перепланировке памятников культурного наследия и строительстве новостроек на территории заповедника».

Если УПЦ откажется покидать Лавру, этот вопрос рассмотрит суд, подчеркнул министр. По его словам, 6 июня представители монастыря отказались принять акт приема-передачи государственного имущества.

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