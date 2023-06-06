Гросси заявил о падении уровня воды в резервуаре охлаждения ЗАЭС

Уровень воды в резервуаре, который используется для охлаждения запорожской атомной электростанции, вследствие разрушения Каховской ГЭС серьезно упал. Об этом во вторник заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Как писала «Парламентская газета», в ночь с 5 на 6 июня украинская армия нанесла удары по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) предположительно из реактивной системы залпового огня «Ольха». Вследствие разрушения задвижек вода начала неконтролируемо сбрасываться вниз по течению, к настоящему моменту уровень воды в контролируемой российскими войсками Новой Каховке поднялся уже на 10 метров.

По его словам, в случае продолжительного отсутствия воды для охлаждения станции работа аварийных дизельных генераторов может быть нарушена.

«Отсутствие воды для охлаждения… в течение длительного времени может привести к…выходу из строя аварийных дизельных генераторов…Однако наша текущая оценка заключается в том, что непосредственной угрозы для безопасности электростанции нет», — цитирует ТАСС Гросси.

Он отметил, что если уровень воды в самом резервуаре упадет ниже 12,7 метра, ее не удастся продолжать накачивать туда.