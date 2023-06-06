В СНБО Украины заявили, что «время освобождения» страны наступило
Глава Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов заявил, что время "время освобождения" страны от России наступило.
Ранее 6 июня Данилов сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совета нацбезопасности страны в связи с разрушениями на Каховской гидроэлектростанции (Херсонская область).
"Кратко об итогах заседания СНБО: ничто и никто, ни один россиянин не остановит освобождение Украины, время которого пришло", - написал глава СНБО на своей странице в Twitter.
Ранее Telegram-канал "Военкоры Русской Весны" утверждал, что украинские военные нанесли удар по Каховской гидроэлектростанции.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский обвинил российскую сторону в разрушении гидроэлектростанции, сообщало агентство Reuters. Украинское атомное агентство предупредило, что случившееся может представлять угрозу для Запорожской АЭС.