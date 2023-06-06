«Укрэнерго»: ЧП на Каховской ГЭС не повлияло на работу энергосистемы Украины

ЧП на Каховской гидроэлектростанции пока не повлияло на работу энергосистемы Украины.

Об этом сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».

По данным компании, ситуация на Каховской ГЭС и «вызванные этим разрушения пока не повлияли на стабильную работу энергосистемы».

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.