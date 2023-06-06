В Госдепе США раскритиковали Грузию за задержания на акции оппозиции

В США назвали задержание граждан Грузии на митинге в Тбилиси 2 июня "несовместимым с ценностями евроатлантической семьи". Такое заявление сделал представитель Госдепартамента США Ведант Патель в ходе брифинга.

"Отсутствие терпимости к инакомыслию несовместимо с ценностями евроатлантической семьи наций, к которой желает присоединиться большинство населения Грузии", - сказал он. Представитель Госдепа считает, что "право на мирные собрания и свобода выражения мнений являются основными правами человека и основой демократии".

2 июня в Грузии прошла акция оппозиции, участники которой обвинили власти страны в пророссийском курсе. Восемь человек были задержаны полицией у здания парламента страны.

В марте последний задержанный на акциях протеста против закона об иноагентах в Тбилиси вышел на свободу под залог. Суд отпустил обвиняемого под залог в 3 тысячи лари (более $1,1 тыс.). Он был задержан за нападение на полицейского в ночь на 8 марта.