США выделят деньги на борьбу с «российской дезинформацией»

В Госдепартаменте США объявили о намерении выделить до $1,9 млн на проект, который в том числе предполагает "борьбу с российской дезинформацией" в ряде стран Европы и Центральной Азии, передает RT со ссылкой на описание гранта. В частности речь идет о Белоруссии, Украине, Казахстане, Армении, Сербии, Молдавии и прочих государствах.

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"Первый и основной ее элемент — регионально-ориентированный, включающий разработку учебной программы и предоставление контента для противодействия российским и другим дезинформационным усилиям в Европе и Центральной Азии посредством [деятельности] "Американских пространств" в определенных странах", — уточняется в документе.

Уточняется, что Второй элемент программы — укрепление сетей "Американских пространств" по всей планете. Возраст основной аудитории может варьироваться от 18 до 50 лет.