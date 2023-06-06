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США выделят деньги на борьбу с «российской дезинформацией»

В Госдепартаменте США объявили о намерении выделить до $1,9 млн на проект, который в том числе предполагает "борьбу с российской дезинформацией" в ряде стран Европы и Центральной Азии, передает RT со ссылкой на описание гранта. В частности речь идет о Белоруссии, Украине, Казахстане, Армении, Сербии, Молдавии и прочих государствах.

США выделят деньги на борьбу с «российской дезинформацией»
© Depositphotos

"Первый и основной ее элемент — регионально-ориентированный, включающий разработку учебной программы и предоставление контента для противодействия российским и другим дезинформационным усилиям в Европе и Центральной Азии посредством [деятельности] "Американских пространств" в определенных странах", — уточняется в документе.

Уточняется, что Второй элемент программы — укрепление сетей "Американских пространств" по всей планете. Возраст основной аудитории может варьироваться от 18 до 50 лет.

Ранее Госдеп США объявил о планах выделить до $100 тысяч на обучение журналистов, говорящих на украинском языке. В ведомстве уточнили, что основная цель программы — борьба с "дезинформацией" в отношении США и демократии, а также поддержка "высококачественной и независимой" журналистики.

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