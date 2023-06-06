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В Швеции надеются стать членом НАТО к июльскому саммиту в Вильнюсе

Правительство Швеции надеется стать полноправным членом НАТО к саммиту альянса, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе. Об этом заявил во вторник шведский министр обороны Пол Юнсон на пресс-конференции в Токио.

"Наивысшим приоритетом правительства Швеции является полноправное членство в НАТО как можно скорее. Мы надеемся, что станем членом альянса к саммиту в Вильнюсе", - сказал он. "В то же время мы с уважением относимся к тому, что только Турция может принимать решения за турецкую сторону и только Венгрия - за венгерскую сторону", - добавил министр.

Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса в мае 2022 года, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году. 28 июня в Мадриде перед началом саммита НАТО прошли переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьера Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, который являлся своего рода дорожной картой и позволял Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Парламент Турции 31 марта одобрил протокол о вхождении Финляндии в НАТО, страна стала членом альянса 4 апреля.

Вступление Швеции в НАТО затруднено и позицией Венгрии. По словам премьера страны Виктора Орбана, его страна пока не готова рассматривать этот вопрос, поскольку между Будапештом и Стокгольмом сохраняются серьезные разногласия. Правительство выражали недовольство в связи с тем, что в последние годы шведские политики регулярно выдвигали против Венгрии необоснованные обвинения в отходе от демократии и требовали блокировки причитающихся ей средств Евросоюза.

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