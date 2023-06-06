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Китай и Франция скоординировали позицию по украинскому кризису

Китай и Франция скоординировали позицию по украинскому кризису и договорились совместно настаивать на мирном урегулировании конфликта. Об этом сообщает South Chinas Morning Post со ссылкой на заявление МИД КНР.

Китай и Франция скоординировали позицию по украинскому кризису
© Lenta.ru

Отмечается, что член Политбюро ЦК компартии КНР и глава китайской дипломатии Ван И провел телефонную беседу с советником президента Франции Эммануэлем Бонном. Они договорились «последовательно накапливать и создавать условия для начала политического урегулирования».

Во время телефонного разговор Ван «выразил признательность» французскому лидеру Эммануэлю Макрону за демонстрацию дипломатической независимости на международных площадках и за более активное взаимодействие между Пекином и Европой.

«Как две движущие силы многополярного мира, Китай и Европа имеют больше общих интересов, чем различий, и должны больше ориентироваться на сотрудничество, чем на конкуренцию», — сказал дипломат, добавив, что Китай и Франция должны стремиться к «всеобъемлющему стратегическому партнерству».

Ранее высшее должностное лицо Госдепартамента США по Азии Дэниел Критенбринк и заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосю встретились через несколько дней после того, как главы оборонных ведомств двух стран — Ллойд Остин и Ли Шанфу — столкнулись на форуме по безопасности в Сингапуре. Стороны провели «откровенные переговоры». Высокопоставленные чиновники договорились поддерживать связь, хотя Пекин по-прежнему с опаской относится к «провокационным» шагам Вашигнтона.

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