Глава Евросовета Мишель заявил, что шокирован атакой на Каховскую ГЭС

Он отметил, что в ЕС объявят о выделении дополнительной помощи подтопленным районам и поднимут вопрос повреждения ГЭС на заседании Евросовета в июне.

В результате многочисленных ударов по станции около 02:00 были разрушены задвижки, в результате чего вода из каховского водохранилища поднялась и стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению.