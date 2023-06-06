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Глава Евросовета Мишель заявил, что шокирован атакой на Каховскую ГЭС

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что шокирован беспрецедентной атакой на Каховскую ГЭС.

Глава Евросовета Мишель заявил, что шокирован атакой на Каховскую ГЭС
© РИА Новости

«Шокирован беспрецедентной атакой на Каховскую ГЭС», — написал Мишель в Twitter.

Он отметил, что в ЕС объявят о выделении дополнительной помощи подтопленным районам и поднимут вопрос повреждения ГЭС на заседании Евросовета в июне.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

В результате многочисленных ударов по станции около 02:00 были разрушены задвижки, в результате чего вода из каховского водохранилища поднялась и стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению.

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