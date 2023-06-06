Пока вы спали: Обрушение опоры Каховской ГЭС и Порошенко о пользе Минских соглашений

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Каховская ГЭС частично разрушена

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Ночные удары по Каховской ГЭС привели к разрушению задвижек и неконтролируемому сбросу воды из водохранилища. Об этом заявил сегодня мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев, пишет ТАСС.

По словам градоначальника, удары по ГЭС были осуществлены около двух часов ночи. При этом Леонтьев отметил, что потребность в эвакуации жителей Новой Каховки из-за сброса воды в результате разрушения задвижек пока отсутствует.

Стали известны подробности смерти разведчика и экс-агента ФБР Ханссена

Бывший сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США Роберт Ханссен, осужденный на пожизненное заключение по делу о шпионаже в пользу России, умер в тюрьме естественной смертью. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет агентство Associated Press.

По данным издания, 79-летний Ханссен был найден без сознания в камере, позднее была зафиксирована его смерть. «Предполагается, что он умер естественной смертью», - пояснил источник.

Порошенко рассказал о пользе Минских соглашений

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что Минские соглашения были нужны для того, чтобы «выиграть время» и вооружить Украину. Об этом он рассказал в интервью газете Corriere della Sera, пишет ТАСС.

«Минские соглашения провалились, но они были нужны. Сразу после их подписания я пригласил натовских инструкторов, купил оружие и технику», - заметил он, назвав украинскую армию «лучшим переговорщиком».

Посольство России в США прокомментировало расширение антироссийских санкций

Очередная порция санкций США в отношении россиян «за якобы участие в кампании по «подрыву» демократии и дестабилизации Молдавии» является проявлением откровенно деструктивной линии Вашингтона. Об этом заявило в своем Telegram-канале посольство России в США.

«Отмечаем продолжающиеся попытки местных «стратегов» сеять раздор между Россией и ее соседями и партнерами, прежде всего, на пространстве СНГ. Такие действия администрации вызывают все большее отторжение у тех, кто пытается выстроить по-настоящему независимый внешнеполитический курс», - отметили в дипмиссии.

Минобороны России заявило об уничтожении танков Leopard

Российские военнослужащие отразили очередную атаку Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении, уничтожив, в том числе и восемь переданных Киеву танков Leopard. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.