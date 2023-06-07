Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью CNN, что анонсированное Киевом контрнаступление начнется в ближайшие часы.

Он отметил, что ситуация с Каховской ГЭС не остановит ВСУ от запланированного.

Порошенко взглянул на свои часы, и заявил, что контраступление начнется в течение нескольких часов, при этом уточнил, что именно часов, а не дней.