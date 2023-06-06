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Порошенко заявил о жалости к Папе Римскому

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что у республики есть лучшие посредники по урегулированию конфликта с Россией, чем Папа Римский, — это солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал в интервью газете Corriere della Sera.

Порошенко заявил о жалости к Папе Римскому
© Lenta.ru

«Мне жаль Папу Римского, это фантастический человек, которого я уважаю, но у нас есть лучшие посредники, чем он», — сказал Порошенко.

В интервью экс-президент также заявил, что Минские договоренности провалились, но помогли Киеву выиграть время и вооружить страну. По его словам, сразу после подписания документа он пригласил инструкторов НАТО, купил оружие и технику.

Порошенко считает, что Украине удастся «выиграть войну и не потерять мир», а также стать членом Евросоюза и НАТО.

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