$81.33+0.4587.03-0.07

Адвокаты Трампа попытались убедить Минюст не предъявлять ему обвинения

Адвокаты бывшего американского президента Дональда Трампа попытались убедить Минюст США не предъявлять ему обвинения в связи с его делом с секретными документами в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом сообщает Wall Street Journal (WSJ).

Адвокаты Трампа попытались убедить Минюст не предъявлять ему обвинения
© Jose Luis Magana / AP

Газета со ссылкой на источники пишет, что адвокаты встретили с чиновниками для обсуждения этого вопроса. Отмечается, что присутствовавший на встрече прокурор Джек Смит уже завершил свое расследование. Он изучил множество улик, в частности, диктофонную запись, на которой Трамп признается в хранении секретного документа Пентагона о возможном нападении на Иран.

Отмечается, что прокуроры, работающие на Смита, допросили многих помощников Трампа и других свидетелей. По словам правоохранителей, если группа прокурора сможет доказать, что Трамп знал о секретности данных, но говорил о них с людьми, не имеющими доступа, это может подкрепить уголовное дело.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий