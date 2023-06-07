Польские фермеры заблокировали проезд грузовиков на границе с Украиной
Перед пунктом пропуска «Медика» польские фермеры заблокировали движение грузовых транспортных средств, которые следуют с Украины в Польшу, сообщила украинская погранслужба.
Украинские пограничники сообщают, что из Польши легковые автомобили, автобусы и грузовики могут проехать в обычном режиме, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что польским фермерам из-за украинского зерна решили возместить расходы на новые хранилища.
До этого сообщалось, что Варшава приняла решение о запрете импорта украинского зерна и других продуктов, поскольку правящая партия «Право и справедливость» не захотела поддержкой Киева оттолкнуть избирателей в преддверии парламентских выборов.