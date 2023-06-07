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Польские фермеры заблокировали проезд грузовиков на границе с Украиной

Перед пунктом пропуска «Медика» польские фермеры заблокировали движение грузовых транспортных средств, которые следуют с Украины в Польшу, сообщила украинская погранслужба.

Польские фермеры заблокировали проезд грузовиков на границе с Украиной
© Деловая газета "Взгляд"

Украинские пограничники сообщают, что из Польши легковые автомобили, автобусы и грузовики могут проехать в обычном режиме, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что польским фермерам из-за украинского зерна решили возместить расходы на новые хранилища.

До этого сообщалось, что Варшава приняла решение о запрете импорта украинского зерна и других продуктов, поскольку правящая партия «Право и справедливость» не захотела поддержкой Киева оттолкнуть избирателей в преддверии парламентских выборов.

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