Польские фермеры заблокировали проезд грузовиков на границе с Украиной

Перед пунктом пропуска «Медика» польские фермеры заблокировали движение грузовых транспортных средств, которые следуют с Украины в Польшу, сообщила украинская погранслужба.

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Украинские пограничники сообщают, что из Польши легковые автомобили, автобусы и грузовики могут проехать в обычном режиме, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что польским фермерам из-за украинского зерна решили возместить расходы на новые хранилища.