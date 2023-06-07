На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Во всех областях Украины прозвучала воздушная тревога. Это следует из данных официального ресурса для оповещения населения.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога также была объявлена на всей территории Украины.

До этого сирены прозвучали в Днепропетровской и Харьковской областях. При этом 6 июня на востоке Украины тревога объявлялась несколько раз.

10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.