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Зеленский попытался найти виновных в ударе по Каховской ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram попытался найти виновных в ударе по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) и заявил о причастности к произошедшему «российских террористов».

Зеленский попытался найти виновных в ударе по Каховской ГЭС
© globallookpress.com

Он также заявил, что все службы уже работают, а сам глава Украины созвал Совет национальной безопасности и обороны.

Ранее стало известно, что при ударе по Каховской ГЭС, предположительно, применялась реактивная система залпового огня (РСЗО) «Ольха». В результате были частично разрушены конструкции гидроэлектростанции, из-за чего под давлением воды рухнули три пролета.

В зоне возможного подтопления оказались около 300 домов в Корсунке и Днепрянах, находящихся ниже Новой Каховки.

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