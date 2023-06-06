Зеленский попытался найти виновных в ударе по Каховской ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram попытался найти виновных в ударе по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) и заявил о причастности к произошедшему «российских террористов».

Он также заявил, что все службы уже работают, а сам глава Украины созвал Совет национальной безопасности и обороны.

Ранее стало известно, что при ударе по Каховской ГЭС, предположительно, применялась реактивная система залпового огня (РСЗО) «Ольха». В результате были частично разрушены конструкции гидроэлектростанции, из-за чего под давлением воды рухнули три пролета.