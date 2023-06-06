Президент Сербии Александр Вучич высказался о возможном использовании произведенных в стране боеприпасов в конфликте на Украине. Его слова приводит Financial Times.

Вучич оценил вероятность использования сербских боеприпасов на Украине и допустил, что это происходит. Он подчеркнул, что у него нет сомнений в этом.

«Я знаю, что часть оружия может оказаться на Украине», — отметил глава государства.

Ранее Вучич отмечал, что Сербия не поставляет оружие ни Украине, ни России. Он назвал ложными сообщения об экспорте вооружения одной из сторон конфликта через Турцию.